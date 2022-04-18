فيما أعلن حاكم لوغانسك الأوكرانية مقتل 4 أشخاص بالرصاص أثناء محاولة الإجلاء من مدينة كريمينا في المعارك المشتعلة مع القوات الروسية، اتهم الكرملين اليوم (الإثنين) كييف بتغيير مواقفها باستمرار فيما يتعلق بالقضايا التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات السلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إن الاتصالات مستمرة على مستوى الخبراء في إطار المفاوضات لكن للأسف الجانب الأوكراني غير متسق فيما يتعلق بالنقاط التي تم الاتفاق عليها.. مضيفاً أنهم يغيرون باستمرار مواقفهم.

وأفاد بأن المفاوضات مستمرة رغم الاتهامات التي عرقلتها، قائلا «الطريق طويل»، والعملية مستمرة لكنها تسير أصعب بكثير مما نريد، مطالبا بمزيد من التحرك من الجانب الأوكراني.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن بيان عسكري للخدمة الصحفية للإدارة العسكرية الإقليمية في لوغانسك: إن القتال يدور في الشوارع في مدينة كريمينا.

وقال «يمكننا القول إن الهجوم قد بدأ بالفعل»، لافتا إلى أن عمليات الإخلاء كانت «مستحيلة»، وأنه سيتم إجلاء سكان روبيزني وليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك وهيرسك وبوباس.

و تعرضت مدينة لفيف الواقعة في غرب أوكرانيا لخمس ضربات صاروخية روسية قوية اليوم، بحسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة، ومستشار رئاسي.

وأعلن محافظ لفيف مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء القصف الروسي على المدينة، فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 4 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية بصواريخ إسكندر، مضيفة أن القوات الروسية قصفت أمس 315 هدفا أوكرانيا..

وأعلنت روسيا إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية و11 مسيرة أمس، كما دمرت 16 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 5 مواقع قيادة.