ناشدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين اليوم (الإثنين) المنظمات الدولية والمحلية كافة والحكومة اليمنية بالوقوف إلى جانب أكثر من 7823 مختطفاً يمنياً في سجون الحوثي يواجهون أصناف التعذيب بينهم 158 امرأة، موضحة أن 51 مختطفا يواجهون الإعدام خارج إطار القانون بينهم 4 صحفيين.

وذكرت الرابطة في بيان مشترك مع المركز الأمريكي للعدالة بالتزامن مع يوم المختطف اليمني 18 إبريل أن هناك 287 مدنيا مخفيين قسراً خلال الفترة من 2016 وحتى 2022. وأشار البيان إلى أن هناك 1478 يواجهون الموت تحت التعذيب في سجون المليشيا فيما تمت تصفية 92 مدنيا تحت التعذيب، بينما توفي 18 مدنيا بسبب الإهمال الطبي، موضحة أن المليشيا أعدمت 9 مدنيين مختطفين من محافظة الحديدة خارج إطار القانون.

وأفاد البيان بأن الرابطة وثقت 795 شهادة للمفرج عنهم وظهرت على الجميع آثار تشوهات وإعاقات وأمراض مزمنة، واضطرابات نفسية، وفقد الكثير منهم الممتلكات بعد سلب جهات الانتهاك لها وخسروا المشاريع والمدخرات وتراكمت الديون عليهم، وتوقف البعض عن منح الدراسة، وفصلوا من الوظيفة.