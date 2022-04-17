أفصحت شبكة «طلوع نيوز» الأفغانية أن قوات عسكرية وأمنية أفغانية تدربت على أيدي خبراء أمريكيين وبريطانيين في مختلف التخصصات العسكرية والاستخباراتية إبان حكومة الرئيس السابق أشرف غني يحاربون ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وأفاد تقرير الشبكة الأفغانية بأنه بالتزامن مع سقوط حكومة أشرف غني، دخل جزء من القوات الخاصة التابعة للجيش الأفغاني إلى البلدان المجاورة لأفغانستان كلاجئين عاديين، ولكن في إطار التنظيم السابق حافظوا على اتصالاتهم مع ضباط الارتباط الأمريكيين والبريطانيين.

ووفقا لما أوردته الشبكة، فقد استدعي على مدار الشهر الماضي عدد كبير من هؤلاء الجنود الأفغان من بلدان مختلفة، ليتم إرسالهم إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضد القوات الروسية. وذكرت أنه في هذا الصدد تم إنشاء شبكة نشطة من قبل قوات الجيش الأفغاني السابقة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا لتجنيد متطوعين من بين اللاجئين الأفغان والمواطنين المقيمين في أفغانستان، الراغبين في المشاركة في الحرب مقابل رواتب.