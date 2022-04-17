نفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان (حميدتي) وجود معتقلين سياسيين في السجون، إلا أنه أكد وجود موقوفين على ذمة قضايا. وقال في تصريحات نقلها مكتبه في بيان اليوم (الأحد): «إن هناك متهمين ينبغي أن تستكمل إجراءاتهم وفقاً للقانون، ويجب تحقيق العدالة وتنفيذ حكم القانون على كل مدان وإطلاق سراح من لم تثبت في حقه أي جريمة».



وأكد أن «الحكم أساسه العدل ونحن لا نتدخل في قضية أمام القضاء ولكن فقط نستعجل السير في إجراءات الفصل فيها». وشدد حميدتي على أن جميع من في السجون ينبغي أن يتمتعوا بكامل حقوقهم المتمثلة في مقابلة محاميهم وعائلاتهم.

واتهم قوى سياسية بمحاولة تمرير أجندتها عبر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وتمديد الفترة الانتقالية لأطول مدة ممكنة، لافتا إلى أن ذلك لن يتم وأن السبيل الوحيد للحكم هو الانتخابات.

ودعا نائب رئيس مجلس السيادة المجتمع السوداني للتصدي لتلك الأحزاب التي تسعى لتمرير أجندتها عبر العملية الأممية الأفريقية، والتي هي في الأساس لا ترغب في الديموقراطية.

وقال إن بعض القوى السياسية تطالب القوات النظامية بالعودة للثكنات، نحن غير ممانعين ولكن لن نعود إليها وهناك من يتآمر على العسكر ويضع سكينة على رقابهم، محاولاً محو القوات النظامية من الوجود.