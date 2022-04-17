في أول زيارة من نوعها منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية وتنفيذاً لمخرجات المشاورات اليمنية التي رعاها مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل، وصل رئيس البرلماني اليمني سلطان البركاني اليوم (الأحد) إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووزراء في الحكومة اليمنية قادمين من الرياض في إطار الاستعدادات لعقد اجتماع لمنح رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي الثقة ومناقشة برنامج الحكومة.

وكتب البرلمان على صفحته في «تويتر»: "وصول رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وأعضاء المجلس إلى العاصمة المؤقتة عدن، مستعرضاً صورا أثناء النزول من المطار".

وتوقعت مصادر حكومية يمنية أن يصل أعضاء الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تباعاً، كلا حسب ما يراه مناسباً له والخطة الأمنية لتأمين الوصول، خصوصاً أن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني كان قد وصل أمس (السبت) إلى حضرموت قادماً من الرياض.

وتوقعت المصادر أن يعقد البرلمان اجتماعاته في عدن الأسبوع القادم لدراسة برنامج مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ودعوة أعضاء المجلس لأداء اليمين الدستورية، وكذلك الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية العامة.