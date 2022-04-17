قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية»، اليوم (الأحد).

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، الملقب بـ«ثعلب الإخوان» و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان أحداث يناير 2011.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان أحداث شهر يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني ومليشيا حزب الله في لبنان على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل مليشيا الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.