هيمن الائتلاف الحاكم الجديد في باكستان على الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم (السبت). وتم انتخاب راجا برويز أشرف رئيسا جديدا للجمعية الوطنية معززا بذلك سيطرته على المجلس التشريعي بعد الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان في اقتراع لحجب الثقة.

وكان الرئيس السابق للجمعية الوطنية ونائبه وهما حليفان لخان حاولا وقف ثم تأجيل الاقتراع إلى أن قضت المحكمة العليا بأن الإجراءات التي اتخذاها تخالف القانون، وجرى التصويت بحجب الثقة عن خان (الأحد) الماضي. وفرض الائتلاف الحاكم الجديد مرشحه شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء، وحصل على تصويت الأغلبية في البرلمان، ليتولى المنصب رسميا.

يذكر أن الرئيس الجديد للجمعية الوطنية هو رئيس وزراء سابق وينتمي لحزب الشعب الباكستاني المشارك في الائتلاف الحاكم الجديد. وجرى انتخابه دون منافسة في غياب ممثلي حزب خان الذين قدموا استقالة جماعية من المجلس (الإثنين) الماضي.

وسيتم النظر في استقالة أعضاء البرلمان من حزب خان، وإذا قُبلت ستواجه باكستان احتمال إجراء نحو 100 انتخابات فرعية خلال شهرين فيما يمثل متاعب كبيرة لشريف وشركائه في الائتلاف الحاكم الجديد وفرصة لخان لحشد التأييد الشعبي له.

ومن المتوقع أن يشكل شهباز شريف حكومته خلال الأيام القادمة على وقع عدد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.