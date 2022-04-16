ردا على العقوبات البريطانية ضد مسؤوليها، أدرجت وزارة الخارجية الروسية رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيري الخارجية إليزابيث تروس، والدفاع بن والاس في قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الروسية.

ووصفت الوزارة في بيان لها اليوم (السبت) التصرفات البريطانية وفرض عقوبات ضد كبار المسؤولين في روسيا بأنها أعمال عدائية غير مسبوقة، ولهذا تم اتخاذ قرار بضم أعضاء بارزين في الحكومة البريطانية وعدد من الشخصيات السياسية في قائمة الحظر الروسية حيث تضمنت القائمة إلى جانب جونسون وتروس ووالاس أسماء كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب، ووزير المالية ريشي سوناك، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وفرضت بريطانيا سلسلة عقوبات ضخمة تضمنت استبعاد البنوك الروسية الكبرى من النظام المالي البريطاني، وتجميد الأصول المملوكة لكل البنوك الروسية ومنعت لندن الشركات من تصدير قطع غيار أو تقنيات طيران لموسكو. واعتبرت لندن أن تحليق أو إقلاع أو هبوط طائرات روسية، أو تديرها شركات روسية، أو مؤجرة لشخصيات روسية، جريمة تقع تحت طائلة القانون.