كشف مسلسل الاختيار تفاصيل دخول الإرهابي قاسم سليماني إلى مصر بجواز سفر مزور منتحلا شخصية سائح إيراني، ضمن أفواج سياحية إيرانية سُمح بها في عهد الإخوان.

وكشف حلقات المسلسل لقاء سليماني بقادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر وعلى رأسهم نائب المرشد خيرت الشاطر، للتنسيق والإعداد لتأسيس حرس ثوري في مصر من طلبة كليات التربية الرياضية وكليات الحقوق لحماية المنشآت والمقار الإخوانية، ومواجهة قوات الجيش والشرطة، والتمهيد للإطاحة بالعناصر غير الموالية لهم في الأجهزة الأمنية.

وخلال اجتماع قاسم سليماني مع خيرت الشاطر، فوجئ برسالة على هاتفه الشخصي مفادها أن لقاءاته مرصودة بالصوت والصورة وأن دخوله مصر كان موثقا، حيث تضمنت الرسالة فيديو وصورا لاجتماعاته مع قيادات الإخوان وجواز سفره المزور، مصحوبة بعبارة ساخرة « نشكركم على حسن تعاونكم معنا».

وفور اطلاع سليماني على الرسالة قطع اجتماعه مع خيرت الشاطر وقرر المغادرة على الفور ومعه الفوج السياحي الذي رافقه، والذي كان يضم عددا من قيادات الحرس الثوري.