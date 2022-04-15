نجحت السلطات العراقية في تدمير أكبر معسكر لتنظيم «داعش» في أطراف محافظة كركوك. وأفاد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق الركن علي الفريجي في بيان، اليوم (الجمعة)، بأنه تم تدمير أكبر معسكر يستخدمه الدواعش في وادي الشاي فضلا عن تدمير (5) مضافات للدواعش والاستيلاء على عتاد وعبوات ناسفة. ولفت إلى أن ذلك جاء ضمن عملية المطرقة الحديدية وبإشراف الفريق الاول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة.وكانت القوات العراقية أطلقت أمس الأول عملية جاءت تحت اسم «المطرقة الحديدية»، استهدفت ملاحقة عناصر داعش في محافظة كركوك شمال البلاد. تضم العملية مناطق نائية ذات تضاريس معقدة مما يسهل استخدامها من قبل التنظيم كمقار وملاذات لخلاياه الإرهابية.وتواصل السلطات الأمنية شن العمليات المتواصلة لمطاردة التنظيم الإرهابي الذي سجل تراجعاً في مستوى التهديد لأمن المدن والقطعات المشتركة منذ مطلع شهر فبراير الماضي.وقالت شرطة محافظة الأنبار في بيان، إن قسم مكافحة إجرام الأنبار وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة الفريق هادي رزيج كسار وبعملية نوعية ومتابعة دقيقة ومستمرة، تمكن من القبض على الإرهابي (عامر وهيب زعتر) شقيق الإرهابي المقبور شاكر وهيب زعتر في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.