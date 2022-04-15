وصل الفارق بين الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومنافسته اليمينية مارين لوبان إلى 12 نقطة كاملة، قبل أيام من الجولة الثانية، المقررة يوم 24 أبريل الجاري. وقبل ٩ أيام فقط من الجولة الثانية، يحتفظ ماكرون بتقدم مريح على منافسته، ويبتعد أكثر عنها بشكل يومي.ووفق استطلاع تجريه مؤسسة «إبيسوس» بشكل يومي، لصالح صحيفة «لوبارزيان» الفرنسية وراديو فرنسا، فإن ماكرون وسع الفارق نقطتين اليوم، مقارنة باستطلاع أمس (الخميس).وحقق ماكرون 56% من نوايا التصويت، مقابل 55% أمس، فيما حققت لوبان ٤٤% من الأصوات في استطلاع اليوم، مقابل 45% بالاستطلاع السابق. وبذلك تتسع الفجوة بين ماكرون ولوبان بشكل مستمر منذ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حيث سجلت استطلاعات الرأي تفوقا طفيفا للرئيس الفرنسي بـ51% مقابل 49% لمنافسته.وكان ماكرون فاز بالجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 2017، بـ66.1% من الأصوات، مقابل 33.9% لمرشح الجبهة الوطنية لوبان.وفي استطلاع منفصل، عبر 6 من كل 10 فرنسيين أن ماكرون سيعاد انتخابه يوم 24 أبريل القادم. وتوقع 59% من الفرنسيين إعادة انتخاب ماكرون رئيسا لولاية ثانية من 5 سنوات، فيما توقع 18% فقط فوز لوبان بالمنصب الرفيع، وفق استطلاع مؤسسة إبيسوس. وفي أوساط معسكر ماكرون يعتقد 1% فقط من أنصاره احتمال هزيمته، فيما يرى ثلث أنصار الجبهة الوطنية «جبهة لوبان» أن المرشحة التي تخوض الاقتراع لثالث مرة ستهزم لا محالة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.