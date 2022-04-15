أعلنت وزارة الدفاع الصينية، في بيان، أنها ستجري مناورات عسكرية جوية وبحرية اليوم (الجمعة) في منطقة تايوان رداً على الاستفزازات الأمريكية الأخيرة، على حد قولها.

وأضاف البيان «ستجري قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات مشتركة لاختبار الاستعداد القتالي لعدة صنوف وفروع للقوات في المياه والمجال الجوي لبحر الصين الشرقي وحول تايوان. وستشارك فيها مدمرات وفرقاطات وقاذفات ومقاتلات وقوات أخرى».

بالمقابل، حذر السناتور الأمريكي ليندسي غراهام الصين من أنها ستدفع ثمن «دعمها لروسيا» في خضم الحرب في أوكرانيا، مؤكداً خلال زيارة أعضاء من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان اليوم رغبة واشنطن في عدم التخلي عن تايوان.

وقال غراهام إن الولايات المتحدة تقف «إلى جانب تايوان» التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وتقول إنها ستستعيدها وبالقوة إذا لزم الأمر.