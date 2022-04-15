ss بعد أسابيع من الحصار والقصف العنيف، أوشكت مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا على السقوط في قبضة القوات الروسية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم (الجمعة) أن قواتها سيطرت بشكل كامل على مصنع إيليتش للصلب في المدينة المطلة على بحر آزوف.وكانت موسكو أعلنت أن المدينة باتت تحت شبه السيطرة الروسية التامة، موضحة أن المفخخات تبطئ من تقدم قواتها، لكن رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو نفى عبر القناة العامة الألمانية «داس إرستي» استيلاء روسيا على ماريوبول، معتبراً أن هذه الأخبار كاذبة، وقال إن الروس ينشرون قوات جديدة لكن قوات بلاده لا تزال صامدة.كما رأى أن «ماريوبول لا تزال مدينة أوكرانية»، معتبرا أن هذا ما يثير غضب روسيا.وأوضح أن الجيش الروسي ارتكب آلاف جرائم الحرب في هذه المدينة. وقال في تصريحاته هذه مساء أمس «واضح أن الجيش الروسي ارتكب آلاف جرائم الحرب في هذه المدينة»، مطالبا «المجتمع الدولي بأن يبرهن إنسانيته عبر إنشاء ممرات إنسانية لإنقاذ الأرواح».يذكر أن قوات «جمهورية دونيتسك» الانفصالية، الموالية لموسكو، كانت أعلنت قبل أيام السيطرة على كامل ميناء ماريوبول.