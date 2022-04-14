فيما يؤكد الجيش اليمني تصديه لأكثر من 4 زحوفات خلال اليومين الماضيين، صعدت مليشيا الحوثي من خروقاتها في مختلف الجبهات اليمنية خصوصاً محافظات مأرب والحديدة وتعز التي قتلت فيها امرأة في الأربعين من عمرها.

وقال حقوقيون يمنيون إن توحيدة محمد أحمد (40 عاماً) قتلت قنصاً أثناء عبورها في أحد الأحياء القريبة من خط المواجهات في شارع الأربعين شمال تعز، موضحين أن الضحية تسكن في نفس الشارع وكانت في طريقها إلى البقالة لشراء بعض احتياجات الإفطار حيث اخترقت الرصاصة رأسها وفارقت الحياة قبل وصولها إلى مستشفى الثورة.

واتهم الإعلام العسكري في القوات المشتركة بالساحل الغربي مليشيا الحوثي باستهداف عدد من القرى السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، مستعرضاً جملة من الخروقات وتوقيتاتها في الحديدة ومحور البرح بمديرية مقبنة غرب تعز.

وفي محافظة مأرب قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدت خلال الساعات الماضية لأربعة زحوفات نفّذتها مليشيا الحوثي في جبهات القتال بمأرب والجوف والحديدة.

فيما قال مصدر عسكري إن زحوفات كبيرة دفعت بها المليشيا من محافظتي الجوف وصنعاء نحو مأرب مستغلة توقف غارات مقاتلات التحالف التزاماً بالهدنة الأممية المعلنة لمدة شهرين.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت في وقت سابق رصد 1230 خرقاً وانتهاكاً حوثياً للهدنة الأممية منذ بدء الهدنة وحتى اليوم الـ11 في 6 محافظات يمنية.