كشف ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي عن إحدى أبرز العثرات التي تواجه المفاوضات بين بلاده وروسيا، مشيراً إلى أن بلاده تتمسك بأكبر عدد من الضمانات الأمنية.

وقال بودولياك الذي يعد أحد المفاوضين في تصريحات تلفزيونية، اليوم (الخميس)، إن بلاده تريد أن يكون هناك بلدان عدة بمثابة الضامنة لأمنها من أي هجوم روسي مستقبلي، فيما تتمسك موسكو بأن يكون العدد محدوداً وألا يرتفع خلال الجلسات المقبلة من المفاوضات.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أعلنت الأربعاء خلال إحاطة يومية أن عملية التفاوض مستمرة بين الطرفين عبر الإنترنت.

وأشارت حينها إلى أن جدول أعمال المحادثات يشمل مسائل الوضع المحايد وغير النووي لأوكرانيا، ونزع السلاح، فضلاً عن الاعتراف بالملكية الروسية لشبه جزيرة القرم واستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الديمقراطيتين، متهمة الوفد الأوكراني بالمماطلة.

يذكر أن المفاوضات انطلقت بين البلدين بعد 4 أيام فقط على الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وعقدت جلسات عدة سابقة، إلا أنها لم تسفر حتى اللحظة عن أي توافق.