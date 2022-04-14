شن وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن مسلسل «الاختيار 3» فضح مخططات وخيانتهم للوطن.ويوثق المسلسل يوميا جرائم الإخوان ويكشف أخطر مخططاتهم ومحاولاتهم السيطرة على جميع مفاصل الدولة خلال حكمهم للبلاد، والتخطيط لتشكيل مليشيا مسلحة على غرار الحرس الثوري الإيراني خلال العام الذي حكموا فيه البلاد قبل أن يلفظهم المصريون من خلال ثورة 30 يوينو 2013. وقال وزير الأوقاف، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أمس (الأربعاء): إن دراما المسلسل كاشفة لطبيعة الجماعة الإرهابية، وجانب من مخططاتهم في محاولة الاستيلاء على كل مفاصل الدولة والتحكم فيها وفق مخططاتهم للسيطرة عليها مع سحق كل مخالفيهم.وأضاف: يكشف المسلسل بعض جوانب عنصريتهم المقيتة وأوجه خيانتهم للوطن، وإلى أي حد تعاملت جماعة الإخوان ورئيسها مع الدولة بنظام البلطجة وليس ذلك عليهم بغريب. وأكد أن المسلسل مجرد كاشف لطبيعة الإخوان بالصوت والصورة التي لا نكران لأي منهما.ولفت إلى أنه برهن بالدليل القاطع أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد، وأن نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر ورجاله هم من كانوا يحكمون ويسيطرون على صنع القرار، مؤكدا أن التمكين لعناصر الجماعة وعملائها كان على رأس أولوياتهم وفوق كل اعتبار.واستعان المسلسل بمشاهد حية من محاولات الإخوان لتمكين عناصرها في أجهزة ومؤسسات الدولة، إضافة إلى وجود مشاهد لمعسكرات تدريبية أقامها التنظيم الإرهابي في مصر، بهدف تكوين عناصر إرهابية مسلحة تابعة لها على غرار مليشيات الحرس الثوري، مثل مليشيات «حسم» و«لواء الثورة» و«سواعد مصر» وغيرها.