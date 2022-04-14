شدد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبناني الوزير السابق محمد شقير، على ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، مطالباً حكومة بلاده باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإعادة العلاقات مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها.

وعدّ شقير في تصريح له على هامش مأدبة الإفطار التي أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، أن لبنان لا يستطيع أن يستمر اقتصادياً دون علاقة متينة وعميقة مع دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وأعرب عن أمله بأن تكون المرحلة المقبلة جديدة وإيجابية وبناءة على صعيد العلاقات بين لبنان والمملكة.

حضر الإفطار الذي كان مناسبة لتداول الأوضاع العامة في لبنان لا سيما في ما خص الوضع الاقتصادي والاجتماعي، عدد من أعضاء الهيئات الاقتصادية ورؤساء مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية.