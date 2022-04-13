رصدت صور الأقمار الاصطناعية، التي نشرتها شركة «ماكسار» الأمريكية، عمليات انتشار عسكرية روسية جديدة بالقرب من الشرق الأوكراني، فيما أفادت تقارير غربية بأن هناك مؤشرات حول احتمال شن القوات الروسية لهجوم عسكري واسع النطاق في غضون أيام.

وذكر موقع «أكسيوس» أنه تم إنشاء قاعدتين عسكريتين روسيتين في جنوب أوكرانيا وجزيرة القرم، قد يتم استخدامهما في تعزيز العمليات في ماريوبول والمناطق المجاورة لها.

وقالت شركة «ماكسار»، في مذكرة للصحافيين، إن القوات البرية الروسية تواصل التحرك باتجاه شرق أوكرانيا، حيث يتم الإعداد لهجوم واسع النطاق في دونباس.

وواصل الجيش الروسي لليوم الـ49 تدمير المرافق العسكرية الأوكرانية، اليوم (الأربعاء)، في إطار عملياته بأوكرانيا، بينما حذرت موسكو من إعداد أوكرانيا استفزازات جديدة لاتهام القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب، وسط تناقض التصريحات حول احتمال استخدام موسكو لأسلحة كيمياوية في مدن أوكرانية، خاصة ماريوبول.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع. وأفادت الوزارة: «في مدينة ماريوبول في منطقة مصنع إيليتش للتعدين.. قام 1026 عسكريا أوكرانيا من فوج البحرية الـ36 بتسليم أسلحتهم طوعا واستسلموا».

إلا أن وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت أنها ليس لديها أي معلومات حول استسلام جنود أوكرانيين في ماريوبول.