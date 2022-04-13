وعدت المرشحة لرئاسة فرنسا مارين لوبان بأنها إذا نجحت في جولة الإعادة المقررة يوم 24 أبريل الجاري، ستسحب بلادها من القيادة الموحدة لحلف شمال الأطلسي، وأعلنت أنها ستقترح تقارباً بين روسيا و«الناتو» بعد انتهاء حرب أوكرانيا. وأفادت لوبان في تصريح لها اليوم (الأربعاء) بأنها رغم عزمها الانسحاب من الناتو إذا انتخبت، إلا أنها ستلتزم بالبند الخامس للحلف.وأظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات تصدّر الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بحصوله على ما بين 27.6 و29.7% من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته اليمينية مارين لوبان التي نالت 23.5 إلى 24.7% من الأصوات. وحل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثا بحصوله على ما بين 19.8 و20.8 % من الأصوات.في غضون ذلك، دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى التصويت للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لقطع الطريق على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.ويمثل هؤلاء المرشحون نحو 15% من الأصوات في الدورة الأولى، بحسب التقديرات.