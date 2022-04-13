حذر مصدر دبلوماسي إسرائيلي من أن إيران تقترب من الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع سلاح نووي، وسط استمرار توقف مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ونقلت صحيفة «جيروزالم بوست» اليوم (الأربعاء)، عن المصدر قوله: «يقترب النظام الإيراني من امتلاك كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب تكفي لإنتاج قنبلة واحدة، وهذا الأمر خط أحمر كانت الأطراف الغربية قد وضعته خلال المحادثات». وأفادت الصحيفة بأن إسرائيل ترى أن إيران على وشك الحصول على كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.وفيما لم تقم إيران بعد بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 90% لصنع أسلحة نووية، فإن الكميات الأكبر من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء أقل يمكن أن تكون كافية لصنع قنبلة نووية.