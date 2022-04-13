اعتبرت الرئاسة الروسية أن اتهامات الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب «إبادة جماعية» في أوكرانيا «غير مقبولة». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «خلافنا قاطع ونعتبر هذه المحاولات الرامية إلى تشويه الواقع غير مقبولة، خصوصا أنها تأتي من رئيس الولايات المتحدة، وهي دولة تصرفاتها في التاريخ الحديث معروفة جيدا».

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحداث في أوكرانيا على خلفية العمليات العسكرية الروسية بأنها «إبادة جماعية».

وتعد هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها بايدن مصطلح «الإبادة الجماعية» لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في ما يبدو اتّهاما للجيش الروسي، بعد مزاعم أوكرانية بشأن مذابح في مدن بمحيط العاصمة كييف انسحبت منها القوات الروسية على خلفية اتفاق بخفض التصعيد.