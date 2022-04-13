أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري حرص المملكة العربية السعودية على مساعدة الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها. وشدد على تفعيل العلاقات بين البلدين بعد استدعاء السفراء الذي حصل. وأطلع بخاري الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائهما في قصر بعبدا، اليوم (الأربعاء)، على آلية عمل الصندوق السعودي الفرنسي المشترك المخصص للدعم الإنساني وتحقيق الاستقرار والتنمية في لبنان. واستعرضا العلاقات الثنائية والأوضاع العامة. فيما أكد عون ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها في المجالات كافة.