لقي 10 أشخاص حتفهم، بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي، وجرح 14 آخرون نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة بمحافظة أسوان في جنوب مصر اليوم (الأربعاء)، وفقاً لبيان أصدره محافظة أسوان، الذي أوضح أن الواقعة نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة ربع نقل.

وأشار إلى أن المحافظ يشرف على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث بإجمالي 14 سائحاً، هم 8 فرنسيين و6 بلجيكيين.

وقال وكيل وزارة الصحة المصري إيهاب حنفي: تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين.