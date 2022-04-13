هزّ انفجار ضخم بلدة بنفعول في قضاء صيدا، وسط أنباء عن مقتل ابن رئيس البلدية وإصابة 7 آخرين، مخلفاً أضراراً مادية جسيمة في مركز كشافة حركة أمل ومبنى البلدية الملاصق له أيضاً.وقد تعددت روايات الانفجار، الذي وقع بعد الثانية من فجر أمس (الثلاثاء)، إذ تقول الرواية الأولى، وفقاً لمصادر صحفية، إن الانفجار وقع في مخزن قديم للأسلحة تابع لحركة أمل بالقرب من مبنى البلدية الذي يبعد 17 كيلومترا عن مدينة صيدا، وأدى إلى تدميره وتدمير مركز الكشافة، مؤكدة أن المعلومات الأولية تشير إلى حدوث احتكاك كهربائي امتد إلى غرفة لتخزين الأسلحة المتوسطة التابع للحركة ما أدى إلى انفجارها.في حين، ذكرت الرواية الثانية أن الاحتكاك الكهربائي حدث في غرفة لتخزين الأوكسجين وكانت تحتوي على 12 قارورة أوكسجين.وقد منعت الوسائل الإعلامية من الوصول إلى نقطة الانفجار، واكتفوا بتداول الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل. ووفقاً لشهود عيان، فإن خلافات وقعت بين الجيش اللبناني وعناصر تابعة لحركة أمل في مكان الانفجار.وأوضح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني أن بعض الإصابات احتاجت إلى عمليات جراحية، وهناك إصابتان في غرف العناية الفائقة، فيما عولجت حالات أخرى على الأرض.