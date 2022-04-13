كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تقييمه بأن روسيا ارتكبت إبادة جماعية في أوكرانيا، بالقول: «ما يحصل في أوكرانيا إبادة جماعية والأدلة على ذلك تتزايد».

وحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، قال بايدن للصحفيين بمطار دي موين عاصمة ولاية آيوا، أمس (الثلاثاء): «لقد وصفتها بأنها إبادة جماعية لأنه أصبح من الواضح أن بوتين يحاول القضاء على فكرة أن تكون هناك أوكرانيا».

من جهة أخرى، وصف الرئيس الأمريكي بايدن، خلال كلمته عن أزمة الغذاء التي ستسببها الأوضاع حول أوكرانيا، الصين بأنها من بين أكبر منتجي القمح.

وحسب وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، قال بايدن خلال كلمة حول خطوات ستنفذها واشنطن لخفض أسعار البنزين: «أكبر منتجين للقمح: الصين.. آسف، أوكرانيا وروسيا لا تفعلان ما اعتادتا عليه، لذلك الأمور تتدهور والأسعار ترتفع».