قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، إن المحادثات مع أوكرانيا وصلت إلى «طريق مسدود».

وأضاف بوتين في أحدث تصريحاته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في موسكو: «المتطلبات الأمنية شيء واحد، والقضايا المتعلقة بتنظيم العلاقات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونباس تم إخراجها من نطاق هذه الاتفاقيات، أي أننا عدنا مرة أخرى إلى طريق مسدود بالنسبة لنا وللجميع».

وتعهد بوتين بأنه لن يوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا «حتى تنجح موسكو».

ونفى الرئيس الروسي التقارير عن الفظائع التي وقعت في بلدة بوتشا الأوكرانية، ووصفها بأنها «وهمية».