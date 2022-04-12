أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يساعد على الوصول إلى محمد إبراهيم بزي الذي يستخدم الأعمال التجارية في غامبيا لصالح مليشيا حزب الله اللبناني.وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، اليوم(الثلاثاء)، إن محمد إبراهيم يستخدم الأعمال التجارية في غامبيا لكسب المال لصالح تنظيم حزب الله الإرهابي.وأضاف، إذا كان لديك معلومات حول هذا الموضوع، فقد تحصل على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.