أصيب 16 شخصا بينهم 5 في حالة حرجة خلال عملية إطلاق نار في مترو بروكلين في نيويورك اليوم (الثلاثاء). وأكدت مصادر الشرطة أن منفذ العملية لا يزال طليقا.وقالت شرطة نيويورك إنها لا تحقق في حادثة إطلاق النار في بروكلين على أساس أنه عمل إرهابي، لكنها عادت وأكدت أن الدافع وراء الحادثة غير معروف حتى الآن ولا تستبعد أي احتمالات.يذكر أن هناك تضارب أنباء حول وقوع وفيات بالحادثة، بينما تشير المعلومات إلى أن اثنين من المصابين حالتهما حرجة.وفي الربع الأول من عام 2022 (من يناير إلى أبريل)، ارتفع عدد عمليات إطلاق النار في نيويورك من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لأرقام شرطة نيويورك الصادرة الأسبوع الماضي.