فضح تقرير أمريكي توفير فيلق القدس الإيراني التدريب السيبراني لمليشيا حزب الله اللبناني وبناء وحدة إلكترونية خاصة بها.وكشف تقرير أوردته مجلة«ناشيونال انترست» عن مؤسسة كارنيغي للسلام قيام الفريق الإيراني بتدريب عناصر لحزب الله بهدف جمع المعلومات الاستخبارية عن مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز الدفاعات السيبرانية لجهاز الأمن الإيراني.وافاد بأنه في عام 2015، وسع النظام الإيراني ميزانيته للأمن السيبراني بنسبة 1200 في المئة في فترة عامين.وشنت خلايا عناصر حزب الله هجمات لأكثر من عام على شركات الاتصالات ومزودي الإنترنت في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل ودول عربية وفق التقرير الأمريكي.وتشن الوحدة المدعومة من إيران هجمات إلكترونية على أهداف مالية إستراتيجية، مثل شركات الغاز والنفط، في دول الخليج، وتشير التقارير إلى أن الوحدة من المرجح أن يكون مقرها في حي الضاحية الجنوبي في بيروت ولديها معدات حواسيب مشابهة لجامعة شريف في طهران. وقال التحليل إن هجمات حزب الله الإلكترونية لطالما كانت مصدر قلق لحكومات الشرق الأوسط والغرب.واخترق عملاء سيبر سيدار اللبنانيون الشبكات الداخلية لشركات، مثل شركة فرونتير كوميونيكيشنز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، لجمع بيانات حساسة، بحسب المجلة.في عام 2010، وصفت إدارة أوباما حزب الله بأنه «الجماعة الإرهابية الأكثر قدرة من الناحية الفنية في العالم». كما كشفت المجلة أن العديد من المتدربين السيبرانيين في حزب الله هم من العراق ويدعمون الجماعة الموالية لإيران في البلاد، -كتائب حزب الله-.واتهم التقرير «حزب الله» بأنه يستخدم قواته السيبرانية لتوسيع نفوذ إيران الإقليمي من خلال نشر رسائل طهران الإستراتيجية في البلدان غير المستقرة.