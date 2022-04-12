اعتقلت الاستخبارات العراقية اليوم (الثلاثاء)، ثلاثة متهمين بقضايا إرهابية في محافظة كركوك، وفقاً لما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقية.وقالت الخلية في بيان: وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة إرهاب في منطقة الحي العسكري بناحية الرياض في محافظة كركوك. وأضافت أن قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء تمكنت من القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة بريمة بقضاء الحويجة في محافظة كركوك.وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أعلن أمس (الاثنين)، القبض على 8 إرهابيين بعمليات أمنية في ثلاث محافظات، موضحاً أن عملية ضبط الإرهابيين جاءت بناءً على توجيه القائد العام للقوات المُسلحة واستكمالاً لسلسلة تطهير المُدن من بقايا عناصر داعـش.وتمكّن جهاز مكافحة الإرهاب من القبض على 3 إرهابيين من عناصر داعش في محافظة الأنبار بعد التوصل إليهم وفق معلومات استخبارية دقيقة.وفي محافظة كركوك أكد رسول أنه تم ضبط عُنصرين مهمين في عصابات داعـش في وقت قياسي، موضحاً أن اثنين من الإرهابيين المطلوبين للعدالة من المُنتمين لهذه العصابات تم القبض عليهم بعد تنسيق مع المديرية العامة لمكافحة إرهاب أربيل.ولفت إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب يؤكد أنه تمكن من القبض على قيادي بالغ الأهمية في عصابات داعـش سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.