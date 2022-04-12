شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه لا يمكن عزل روسيا عن العالم الحديث، مؤكدا أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ستتحقق. ونقلت وكالة تاس للأنباء، اليوم (الثلاثاء) عن بوتين قوله: «إن القوات الروسية التي تنفذ حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا تتصرف بشجاعة وكفاءة وتستخدم أحدث الأسلحة».

وأضاف: إن «النازية الجديدة نمت في أوكرانيا، والاشتباك مع القوات المعادية لروسيا أمر كان لا مفر منه». واعتبر أنه «لم يعد من الممكن التغاضي عن الإبادة الجماعية في دونباس بشرق أوكرانيا. ولفت بوتين إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا تستهدف أيضا حماية روسيا ولم يكن لدينا خيار آخر».

وفي 24 فبراير أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا قالت إنها للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من الإبادة الجماعية التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما أخيرا.

وفي 25 مارس الماضي، أعلن الجيش الروسي انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أنه سيركز من الآن فصاعدا على التحرير الكامل لمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.