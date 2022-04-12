التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية في اليمن اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، أمس الأول (الأ)حد، بالصحفيين والإعلاميين المشاركين في المحور الإعلامي في مشاروات الرياض التي رعتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال اللقاء، الذي حضره عبدالله العليمي باوزير نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبّر الرئيس الزُبيدي عن سعادته بلقاء هذه الكوكبة من الصحفيين والإعلاميين بعد النتائج الكبيرة التي حققتها مشاورات الرياض في جميع المحاور.

وأشاد نائب الرئيس، بالجهود التي بذلت من قبل الجميع لإنجاح المشاورات، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أن تلك النتائج أصبحت تشكل منطلقا لمرحلة تاريخية جديدة في المنطقة.

وقال اللواء الزُبيدي: «ما يهمنا اليوم هو صناعة الرأي العام وتوجيهه في الاتجاه الصحيح حيث العدو الواحد المتمثل بالمليشيات الحوثية التي عاثت في الأرض فسادا». مشدداً على ضرورة الكف عن المناكفات والمهاترات واستشعار المسؤولية لمواجهة العدو الواحد الذي يحاول عبثا نشر ثقافة أيدولوجية طائفية دخيلة على بلدنا ومنطقتنا».

وأضاف: «من ينظر بشكل عميق في تركيبة مجلس القيادة الرئاسي سيدرك ماهي المرحلة القادمة، وهي مرحلة مصيرية تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين لم يبخلوا بالجهد والمال والسلاح والدماء، وهو ما يستوجب على الجميع شد الهمة في كل الجبهات».

ونوه اللواء الزُبيدي بأن الجبهات السياسية، والإعلامية، والمجتمعية، لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية، مؤكدا أن الجميع اليوم جنود مع هذا الوطن حتى تنتهي الفترة الانتقالية، لتأخذ بعدها الديمقراطية مسارها، ويؤخذ كل ذي حق حقه في الجنوب والشمال، فهناك ثورة يتم تصديرها من الخارج، وهناك مشروع عربي نهضوي حضاري يجب أن ينتصر في هذه المنطقة.

وجدد في ختام حديثه، التأكيد على أهمية وحدة الخطاب الإعلامي والابتعاد عن المناكفات التي يحاول الأعداء إثارتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع لما فيه مصلحة البلاد.