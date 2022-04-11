كشف محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة أن إعلان شبه جزيرة سيناء خالية من الإرهاب أصبح قريبا. وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم(الإثنين): إن التنمية تسبق الأمن دائما، إذ تشهد سيناء حاليا عملية إحلال وتجديد لكل المرافق التي تعرضت للتدمير جراء العمليات الإرهابية، وبما يحقق طموحات الأهالى في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء وشبكات المياه الآمنة والصحية. وأضاف أن هناك توجها لإحداث نقلة نوعية تنموية شاملة في كل القطاعات الخدمية بشمال سيناء ما يؤدي إلى تحقيق الأمن، مؤكدا أن سيناء باتت تشهد حالة من الاستقرار بعد نحو ثماني سنوات من مواجهة الإرهاب. وشدد المحافظ على أن الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف المجالات فى شمال سيناء. واحتفلت محافظة شمال سيناء اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان على إسرائيل فى حرب عام 1973.