هدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم (الاثنين) بمزيد من العقوبات، مؤكداً أن ورقة فرض مزيد من العقوبات على موسكو حاضرة دائما على طاولة الاتحاد.

وقال بوريل للصحفيين عند وصوله إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد: «العقوبات دائما على الطاولة»، موضحاً أن الوزراء سيناقشون في لقائهم اليوم الخطوات الأخرى أو التالية التي يمكن اتخاذها بشأن النزاع الأوكراني الروسي.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية الاستمرار في زيادة الدعم للشعب الأوكراني، محذراً من أن القتال سيتفاقم في إقليم دونباس، شرقي البلاد، خلال الأيام المقبلة.

وكان وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني قد أشار في تصريحات صحفية قبيل الاجتماع إلى أن المفوضية الأوروبية قد تحظر النفط الروسي كجزء من عقوبات محتملة، فيما شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على ضرورة إرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف. وأشارت إلى وجود مؤشرات تدل على وقوع جرائم حرب في أوكرانيا، لكن الأمر يحتاج أيضا إلى أدلة قاطعة، لكن زير خارجية النمسا شدد على ضرورة إخبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه أنه خسر الحرب.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء الغربيون اليوم فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو، إلا أن التكتل لا يزال منقسماً حول مسألة حظر واردات الغاز والنفط الروسيين.