اتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بتعذيب 1635 مختطفاً داخل السجون خلال 6 سنوات، مؤكداً أن الجرائم الحوثية بحق المختطفين ارتكبت في 17 محافظة يمنية.

وأفاد التحالف في بيان له، أن فريقه وثق من بين الـ1635 الذين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة القاسية داخل السجون 109 أطفال و33 امرأة و78 مسناً، موضحاً أن بعض المختطفين الذين تعرضوا للتعذيب أصيبوا بشلل كلي ونصفي، والبعض الآخر بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.

وأشار البيان إلى أن 1427 مختطفاً تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، بينما 208 مختطفين تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت، بينهم 8 أطفال و9 نساء و15 مسناً البعض منهم فارق الحياة داخل الزنازين تحت سياط التعذيب والبعض الآخر توفي نتيجة الإهمال وتدهور حالتهم الصحية في ظل الحرمان المستمر من تلقي العلاج، بالإضافة إلى عدد ممن تعرضوا للتصفية الجسدية داخل سجون الحوثيين أو دفعتهم قسوة وبشاعة التعذيب إلى الانتحار.

وذكر التقرير إلى أن العاصمة صنعاء سجلت أعلى نسبة تعذيب للمختطفين داخل سجون الحوثيين بواقع 430 تعذيبا جسديا ونفسيا لمختطفين، فضلا عن 48 مختطفاً جرى تعذيبهم حتى الموت بينهم 8 نساء 5 منهن أقدمن على الانتحار داخل السجن المركزي بعد تعرضهن للاغتصاب تحت تهديد السلاح والتعذيب الشديد، تلتها محافظة حجة ثم إب حيث جرت تصفية 37 من المختطفين داخل السجون، والحديدة التي توفي فيها 26 مختطفا داخل السجن بسبب التعذيب، وتعز التي أدى التعذيب فيها للمختطفين إلى وفاة 21 مختطفا، وأخيراً الضالع إذ توفي 4 مختطفين داخل السجن بسبب التعذيب.

ولفت التقرير إلى أن إحصاءات التعذيب توزعت على 5 محافظات يمنية أخرى، وهي عدن، شبوة، الجوف، ريمة، لحج.

وتأتي الإحصاءات في الوقت الذي ينتظر اليمنيون نجاح الجهود الأممية لإطلاق أبنائهم ضمن صفقة يجري الإعداد لها بالشراكة مع الصليب الأحمر الدولي.