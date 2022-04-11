قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري: «نتوسم خيرا للبنان وللبنانيين»، وقدم خلال استقبال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان له اليوم (الإثنين) 30 ألف مصحف لتكون بتصرف دار الفتوى عبارة عن هبة مقدمة من السعودية لتوزيعها على المساجد ومراكز حفظ القرآن الكريم في لبنان ومن يريد من اللبنانيين.

وأعلن السفير بخاري إطلاق جائزة القرآن الكريم السنوية بعنوان «اقرأ» التي تقيمها السفارة السعودية لدى لبنان في شهر رمضان من كل عام برعاية مفتي الجمهورية، على أن يتم توزيع جوائز مالية للفائزين في حفل يقام أواخر الشهر في دار الفتوى.

من جهته، عبر المفتي دريان عن ارتياحه لعودة الدبلوماسية الخليجية إلى لبنان، مؤكدا أن تلك العودة تبشر بالخير القادم على لبنان رغم كل الظروف التي يمر بها وبمستقبل واعد للبنانيين الذين يعيشون في أزمات صعبة للغاية، معتبرا أنه بعد كل أزمة يأتي الانفراج. وشدد المفتي على أهمية المحافظة والحرص على العلاقة المميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وفي السياق، زار السفير بخاري نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب،و عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الدكتور سامي ابي المُنى.