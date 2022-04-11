أبرزت الصحف الفرنسية اليوم (الإثنين) تحت عناوين عريضة منها «المبارزة الجديدة» أو «المواجهة المرتقبة» في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبان. وعنونت صحيفة «لو باريزيان» بنسختها الوطنية «مباراة الإياب» مع ترجيح فوز ماكرون، كما في مباريات كرة القدم.

وكتب أليكسي بريزي في «لو فيغارو» «مباراة الإياب بين ماكرون-لوبان، التي يبدو أن الفرنسيين لم يرغبوا بها، ستحصل بالفعل».

وعبرت الصحف اليسارية عن أسفها على نتائج الدورة الأولى، فكتبت صحيفة «ليبيراسيون» في عنوانها الرئيسي هذه المرة «الوضع خطر جدا».

وأوردت الصفحات الرئيسية لعدة صحف يومية وطنية ومحلية فكرة المواجهة مع صور المتأهليْن للدورة الثانية، فكتبت صحيفة نور ايكلير «المواجهة» فيما عنونت (صحيفة لا كروا) بكلمة «المبارزة»، وكتبت (صحيفة سود ويست) «وجهًا لوجه من جديد».

وكتبت الصحفية صوفي لوكلانشي في صحيفة «لا مونتانيه» يلتقي التعطيل والشعبوية الاجتماعية وجهًا لوجه بعد جولة أولى تقريبًا كانت نتائجها متوقعة وحملة هامدة لا بل صامتة. وكأن شيئًا لم يحدث خلال ولاية ماكرون التي تميزت بأكثر الأحداث إثارة للقلق التي عرفتها البلاد منذ عقود.

وكتب جيروم شابوي في صحيفة «لا كروا» أن الانقسام الخطر الذي ظهر خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة تأكد.

وفي صحيفة «لو تيليغرام» رأى اوبير كودوريي أن المشكلة بالنسبة لماكرون الذي ساهم في انفجار المشهد السياسي، هي معرفة الطرف الذي يجب الاعتماد عليه في الدورة الثانية، مضيفًا أن الإليزيه في متناول يد مارين لوبان في حال لم ترسب في الامتحان الشفهي خلال مناظرة المتأهلين للدورة الثانية.

فيما اعتبرت صحيفة «كوريه بيكار» أن ماكرون عليه دخول الحلبة وعنونت «ماكرون يواجه صعوبات».