تفاعل رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تسجيل مسرّب جاء ضمن أحداث مسلسل «الاختيار 3» للرئيس المصري الراحل المعزول محمد مرسي، مهدداً المشير الراحل حسين طنطاوي بحرق جماعته الإرهابية لمصر إذا لم يصبح رئيساً، والذي يعود تاريخه إلى 20 يونيو 2012 قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بنحو أسبوع.ويوثق المسلسل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية في رمضان جرائم تنظيم الإخوان، ويكشف مخططاتهم الخبيثة والخطيرة خلال العام الذي حكموا فيه مصر قبل أن يطردهم المصريون من السلطة.وتصدر هاشتاق «#المشير_ طنطاوي» قائمة الأكثر تداولاً في مصر على موقع «تويتر»، بعد ساعات من بث التسريب الذي جاء بين أحداث الحلقة الثامنة أمس الأول (السبت)، إذ كشف الدور الوطني البارز والمعروف عن وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري المشير طنطاوي في الحفاظ على مصر في تلك المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد، والوقوف بحزم وقوة في وجه مخططات الإخوان.وظهر في التسجيل مرسي والمشير طنطاوي ورئيس المخابرات الحربية في هذا التوقيت اللواء عبدالفتاح السيسي. وحذر مرسي مما وصفه بـ«تغيير نتيجة الانتخابات»، قائلاً إن ذلك سيؤدي إلى «موجة إضرام نيران»، ما دفع المشير طنطاوي إلى الرد على مرسي محذراً من أنه: إذا حصل وجهة ما حاولت أن تضرم النار في البلد ستكون مصيبة على البلد وعلينا. وخاطب مرسي بلهجة حازمة: «خد بالك.. مفيش داعي للحاجات دي»، في إشارة إلى مخططات الجماعة الإرهابية.وكشف التسجيل عن النوايا السيئة لجماعة مرسي الذي اعتبر أن إضرام النيران في مصر «تصرف وشعور شعبي تلقائي وليس مخطط له»، ليرد المشير مؤكداً أن هناك تخطيطاً، فلم يجد مرسي ما يرد به فلاذ بالصمت المطبق، كما أظهر التسجيل.واستقبل نشطاء مواقع التواصل التسجيل بتفاعل كبير يؤكد القيمة العسكرية والوطنية للمشير طنطاوي، مؤكدين أنه رغم رحيله سيظل حياً في وجدان المصريين.وشدد ناشط على أن «الاختيار3» ينصف المشير الذي رحل عن عالمنا يوم 21 سبتمبر 2021، عن عمر يناهز 85 عاماً، ويفضح دناءة التنظيم الإرهابي الإخواني.ووصف أحد رواد موقع تويتر، المشير طنطاوي بأنه قائد كبير وعسكري محنك ومخضرم، وأنه تصدى لجماعات الفوضى والإرهاب ونجح في العبور بمصر إلى بر الأمان في مرحلة من أخطر مراحل تاريخها الحديث.