أعلنت وزارة الداخلية اليوم(الأحد)، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية بلغت 65% حتى الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش، بتراجع قدره 4.4 نقطة مقارنة بانتخابات 2017 (69.42 %). في المقابل، فإن هذا الإقبال يزيد 6.5 نقطة عن ذلك الذي سُجل عام 2002 (58.45%)، عندما بلغ الامتناع عن التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية نسبة غير مسبوقة.وأظهرت استطلاعات رأي أن الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان حصل كل منهما على 24% في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية.وتم تسجيل نحو 48.7 مليون ناخب للتصويت، على أن يخوض المرشحان، اللذان، سيفوزان بالمركزين الأول والثاني جولة الإعادة في 24 أبريل.