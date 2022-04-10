قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن نجاح المشاورات اليمنية بتنظيم ورعاية مجلس التعاون الخليجي في إذابة جبل الجليد المتراكم من الخلافات وجمع الطيف اليمني وتوحيد كلمتهم، إنجاز تاريخي يعيد وضع اليمن في المسار الصحيح.وأضاف في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأحد)، إن المشاورات التي مثلت تحولا جذريا في مسار الأزمة اليمنية أكدت حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي على جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم لاستعادة دولتهم وإحلال السلام وتثبيت الأمن والاستقرار، بما في ذلك الحوثيين الذين ظل الباب مفتوحا أمامهم للانضمام حتى اللحظة الأخيرة.وأفاد الإرياني بأن المشاورات كرست إجماع الطيف السياسي والوطني تحت مظلة الشرعية، والامتداد الطبيعي لليمن كجزء من المنظومة الخليجية والفضاء العربي، في مقابل حالة العزلة الحوثية التي ترفض أي دعوة للحوار وحقن الدماء، وتواصل استخدام لغة الحرب وسيلة لتحقيق أهدافها، وتصر على التمترس كأداة قذرة بيد إيران.