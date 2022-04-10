أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن «الناتو» مصمم على مواصلة تعزيز دعم أوكرانيا، لافتا إلى أن الحلف والاتحاد الأوروبي متحدان تضامناً مع الشعب الأوكراني. وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، اليوم (الأحد)، إنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول زيارتها الأخيرة إلى كييف ولقائها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.من جهته، أعلن مسؤول محلي أوكراني أن مطار دنيبرو في شرق البلاد دمر بالكامل جراء قصف روسي. وكتب رئيس الإدارة العسكرية في المدينة فالنتين ريزنيتشنكو على تطبيق تلغرام «هجوم جديد على مطار دنيبرو. لم يبق منه شيء. المطار نفسه والبنى التحتية المجاورة دمرت. والصواريخ لا تزال تتساقط»، مضيفا «نعمل على إحصاء الضحايا».وسبق أن استهدف قصف روسي مطار دنيبرو في 15 مارس ودُمّر مدرج الإقلاع والهبوط وتضرّر مبنى المطار.ودنيبرو مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها مليون نسمة يمر عبرها نهر دنيبر الذي يفصل شرق أوكرانيا عن بقية مناطق البلاد.ومنذ الإعلان عن التوصل لتوافق بشأن تخفيف التصعيد في محيط العاصمة الأوكرانية كييف أواخر الشهر الماضي تركز روسيا جهود عمليتها العسكرية في شرق البلد السوفيتي السابق.وكانت أوكرانيا أكدت في وقت سابق أنها مستعدة لخوض «معركة كبيرة» في شرق البلاد الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفًا من هجوم وشيك في هذه المنطقة.