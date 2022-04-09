أعلن الديوان الملكي الهاشمي اليوم (السبت) أن ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سيغادر إلى ألمانيا غداً (الأحد) لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وقال الديوان إنه سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع.

وأشار الديوان إلى أن الملك عبدالله الثاني يعاني سابقا من آلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.

وأضاف الديوان أن الملك عبدالله الثاني سيخضع لفترة من الراحة بعد إجراء العملية تمتد لنحو أسبوع، قبل عودته إلى الأردن.