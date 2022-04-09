على رغم تحذيرات المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندوبرغ ومطالبته بضبط النفس والالتزام بالهدنة في محافظة مأرب، صعدت مليشيا الحوثي اليوم (السبت) من هجماتها الواسعة على عدة محاور واستهدفت مديرية الوادي بصاروخ باليستي.

وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن المليشيا الحوثية قصفت بصاروخ باليستي هو الثاني منذ إعلان الهدنة مديرية الوادي بمحافظة مأرب التي تضم عددا من مخيمات النازحين لكن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة مسبباً خسائر مادية. وأفادت بأن مدفعية الجيش الوطني تصدت لهجوم حوثي في جبهة الصحراء جنوب مأرب ودمرت عددا من الآليات العسكرية.

وأكدت المصادر أن الجيش اليمني ملتزم بالهدنة وفي إطار الدفاع عن النفس فإنه تصدى للهجوم الذي انطلق من معسكر أم ريش وقرون البور باتجاه المنطقة الصحراوية، فيما حاولت مجاميع حوثية أخرى التقدم من سائلة النقعطة لاستعادة الكثبان الرملية التي حررها الجيش قبل أيام من إعلان الهدنة لكنها فشلت.

ولفتت المصادر إلى أن الهجوم الحوثي سبقه تعزيز كبير بالأسلحة والأفراد على جبهات مأرب واستحداث مواقع، مبينة أن المليشيا لم تلتزم بالهدنة ومستمرة في خروقاتها.

وكان المبعوث الأممي ندد بتطورات الوضع في مأرب، مؤكداً أنه يتابع عن كثب، وشدد في تغريدة على ضرورة الالتزام بالهدنة التي وعدوا بها اليمنيين.