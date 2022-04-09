وسط أزمة سياسية تضرب باكستان، عقد البرلمان اليوم (السبت) جلسة بعد عودته بأمر المحكمة العليا لمناقشة التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، ووفقاً لصحيفة «إكسبريس تريبيون» الباكستانية فإن الجلسة برئاسة أسد قيصر بدأت الساعة 10:30 صباحاً لكن بعد حدوث ضجة من مقاعد المعارضة أمر رئيس البرلمان بتأجيلها ساعتين. وذكرت الصحيفة أن الجلسة الثانية ترأسها أمجد خان نيازي بدلاً من رئيس البرلمان أسد قيصر الذي غادر إلى منزله عقب انتهاء الجلسة الأولى.

وقال وزير الخارجية شاه محمود قريشي: «لم نقل لا للتصويت، نريد فحص الأدلة قبل التصويت»، مضيفاً أنه على الرغم من تقديم الأدلة فإن العدالة لم تتحقق بعد.

ولفت إلى أنه تم الكشف عن محاولات تغيير النظام، وأضاف: «قال رئيس الوزراء للأمة إنه يتعين عليها الآن أن تقرر ما إذا كانت ترغب في العيش بحرية أو أن تكون مستعبدة».

ودافع وزير الخارجية عن زيارة رئيس الوزراء لروسيا قائلاً: «إن الزيارة جاءت بناء على دعوة من موسكو، وقررت جميع المؤسسات أنها ستكون لصالح باكستان»، موضحاً أن بلاده ذات سيادة لكن المعارضة تريدها أن تكون خاضعة، لافتا إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي دعا وكالة الأمن القومي الباكستانية وأبلغهم بعدم زيارة روسيا.. وتساءل: «كيف تقول دولة ذات سيادة لدولة أخرى ألا تذهب في زيارة خارجية؟».

وبات مصير خان الذي انتخب عام 2018 شبه محسوم، إذ يتوقع أن تقر الجمعية الوطنية مذكرة حجب الثقة لأن بعض حلفائه في الائتلاف الحاكم انشقوا عنه فيما أعلن أعضاء في حزبه «حركة إنصاف» أنهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه.

ويبدو أن المعارضة تملك 177 صوتا بينما تحتاج إلى 172 صوتا للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة، ولم يدرج بعد على جدول أعمال الجلسة البرلمانية التصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء، لكن هذا الأمر قد يتبدل في اللحظة الأخيرة. ويتوقع اختيار شهباز شريف زعيم الرابطة الإٍسلامية الباكستانية والشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة 3 مرات.

وزادت حدة التوتر مع مطالبة شهباز بإجراء التصويت فورا، إذ قال بغضب: «يجب أن تجرى العملية في الجمعية الوطنية بموجب قرار المحكمة العليا».