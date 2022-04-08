طردت روسيا 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها وارسو نهاية مارس الماضي. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم (الجمعة): «عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، أعلن 45 متعاونا مع سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكاليننغراد وسان بطرسبورغ أشخاصا غير مرغوب فيهم».وكان وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي أعلن في 23 مارس الماضي عزم بلاده على طرد 45 ممن قال إنهم جواسيس روس ينتحلون صفة دبلوماسيين.وكتب المسؤول البولندي على «تويتر» آنذاك: «بطريقة متسقة وحازمة تماما، نفكك شبكة الاستخبارات الروسية في بلادنا».كما أعلنت فرنسا وألمانيا عمليات طرد جماعي لدبلوماسيين روس من بلديهما.وكانت بلغاريا طردت 12 دبلوماسيا روسيا في مارس الماضي، كما طردت دبلوماسيا آخر في أبريل بسبب ما وصفتها «أنشطة لا تتناسب مع وضعهم الدبلوماسي».وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده سترد بشكل صارم على طرد دبلوماسيين روس من بعض الدول الأوروبية.واعتبر طرد الدبلوماسيين حملة لمواصلة الضغط على روسيا، لافتا إلى أن الرد الروسي سيكون مدمرا للعلاقات الثنائية مع تلك البلدان.