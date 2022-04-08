فرضت السلطات البريطانية عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأدرجت لندن ابنتي الرئيس الروسي وابنة وزير الخارجية سيرجي لافروف على قائمة العقوبات، اليوم (الجمعة)، بعد تحرك مماثل من الولايات المتحدة. وأكدت أنها تريد الاقتصاص «من نمط الحياة الباذخ للأوساط المقربة من الكرملين».وأفاد بيان للخارجية البريطانية بأنه بموجب القرار، تمنع كاتيرينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا ابنتا بوتين من زوجته السابقة لودميلا، فضلا عن إيكاتيرينا فينوكوروفا ابنة لافروف من دخول الأراضي البريطانية مع تجميد أصولهن المحتملة فيها.وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إنه «في إطار مجموعة السبع، نعمل مع الشركاء لوقف استخدام الطاقة الروسية ولتسديد ضربة إضافية لقدرة بوتين على تمويل غزوه غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا».وكانت بريطانيا فرضت عقوبات على أكثر من 1200 من الأفراد والشركات، بينهم 76 أوليجارشيا، منذ بدء العمليات العسكرية في فبراير الماضي. وأعلنت اليابان، (الجمعة)، طرد 8 دبلوماسيين روس على خلفية العملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا. وقال مسؤولون بوزارة الخارجية اليابانية إن الدبلوماسيين الثمانية بينهم عدد من المسؤولين التجاريين، مشيرين إلى أن السفير ميخائيل جالوزين ليس منهم، فيما رفضوا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.وكان وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، قال إن التشريعات السائدة في بلاده حالياً لا تسمح بمصادرة احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي الموجود في اليابان.