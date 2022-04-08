أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، حزمة عقوبات خامسة على روسيا تشمل حظر استيراد الفحم الروسي، معلناً أن حظر استيراد الفحم الحجري سيحرم موسكو من 8 مليارات يورو سنوياً. وقال إن العقوبات الجديدة تشمل منع السفن الروسية من دخول موانئ دول الاتحاد، إضافة إلى حظر استيراد منتجات الخشب والأسمنت والأسمدة الروسية.وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الشهر الماضي أنه فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك، بحسب ما أكدت فرنسا.وأفادت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بأن العقوبات شملت فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام «سويفت» للتحويلات المالية.