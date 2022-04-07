كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أوكرانيا قدمت لموسكو مسودة اتفاق جديدة أمس (الأربعاء). وأكد أن اقتراح كييف مناقشة مسألة شبه جزيرة القرم ودونباس خلال لقاء يجمع الرئيس بوتين بنظيره الأوكراني غير مقبول. وقال: «مسودة الاتفاق الأوكرانية بعيدة كل البعد عن البنود التي حددناها في اجتماع إسطنبول».

ولفت لافروف إلى أن أوكرانيا تعهدت سابقا بأن الضمانات الأمنية لن تنطبق على شبه جزيرة القرم، لكن هذا البند مفقود في النسخة الجديدة من الاتفاقية.

وأفاد بأن «أوكرانيا تقدم في مسودة الاتفاق الجديدة لغة غامضة لتحل محل التفاهمات التي توصلنا إليها سابقا بشأن شبه جزيرة القرم». وأكد أن «المشروع الجديد الذي قدمته لنا أوكرانيا يظهر عدم قدرتها على التفاوض». واعتبر وزير الخارجية الروسي أن «أوكرانيا تحاول تعطيل وتقويض مسار المفاوضات معنا».