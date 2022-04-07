أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم قرار إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه وجاء نص البيان فيما يلي: صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه.

قرار رئيس الجمهورية رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠٢٢م.

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠١١م، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم ( ٤٨ ) ٢٠١٦م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

قرر:

مادة (١) إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه.

مادة (٢) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.