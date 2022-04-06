في أول رد فعل على قضية بوتشا، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السلطات الأوكرانية بالوقوف وراء «الاستفزازات السافرة» في المدينة. وبحسب بيان للكرملين، جاءت تصريحات بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم (الأربعاء). وأفاد البيان بأن بوتين أطلع أوربان على الوضع في ما يتعلق بالمحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني.ودفعت صور ومشاهد من بوتشا فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا إلى طرد عشرات الدبلوماسيين الروس بل المئات، خلال اليومين الماضيين. وتوعد الغرب بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو وسياسييها وعائلاتهم، بعد العثور على عشرات الجثث في ثياب مدنية في بوتشا.في المقابل، نفت روسيا نفيا قاطعا تورطها في مثل تلك الجرائم، منددةً بصور مفبركة تهدف إلى تشويه سمعتها وصيت الجنود الروس. كما أكدت أن طرد دبلوماسييها لن يمر مرور الكرام، وسيرد عليه بالمثل.